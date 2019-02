"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", Teresa vuole Andrea ma lui le risponde di no: "Sto morendo dentro"

Teresa ha preso la sua scelta: è Andrea la persona giusta per lei. Lui però non si presenta al castello. La tenda rimane aperta per qualche minuto, poi si chiude si fronte allo sguardo sconcertato degli ospiti e deluso della tronista. Teresa si rivolte quindi a Gianni Sperti: "C'è qualcosa che mi dice che arriverà".



Al suo posto, invece, viene consegnata una lettera in cui Andrea chiede un incontro in camera per un chiarimento. Teresa rifiuta categorica: "Ho già atteso troppo. Ho investito tutti i sentimenti, sono arrivata fino in fondo. Non ho niente da rimproverarmi". Poi scoppia in lacrime.



Non sa che un quarto d'ora prima Andrea ha chiesto di vedere il papà di Teresa: "Terry è una persona che stimo tantissimo, è bellissima. Il mio percorso con lei è stato completamente vero. Ho voluto partecipare alla villa perché volevo vedere delle cose. Abbiamo avuto un colloquio insieme, mi hai fatto pensare. Ad oggi penso che le tue e sue aspettative siano in contrasto con i miei sentimenti ora. La ragione predomina sul sentimento."



Teresa incontra poi suo padre: "Si è verificato quello che pensavo - le dice lui - ma è stato un signore a chiamarmi e parlare chiaro. Ora ti devi solo farti forza, troverai la persona che ti farà innamorare". La ragazza tuttavia è molto dura: "Non ha mai provato niente. Tutto finto. Non si gioca con i sentimenti, lui vuole perdere tempo e divertirsi con le donne. Mi sento priva di ogni emozione. Sarò che non sto realizzando ancora quanto successo".