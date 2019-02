"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", Teresa dice no ad Antonio: “Dopo la serenata il cuore non c’era più”

Teresa ha deciso. Antonio Moriconi non è la sua scelta. Si reca in stanza da lui, che avendo capito si dimostra piuttosto rigido nei suoi confronti, e prende la parola: "Per me è difficile tutto. Mi sento di dirti grazie. Anche se non sembra sono cresciuta tantissimo con te. In te ho visto qualcosa di raro, puro, genuino. Ma il giorno della serenata mi sono resa conto che io non c'ero più, non sentivo il cuore come invece avrei dovuto".



Antonio ribatte: "Tu il cuore lo senti una settimana in un modo e una in un altro. Io le sgamo subito le persone. Dicevi "Io avevo paura di perderti", eppure nel giro di una settimana hai cambiato idea quattro volte". Teresa ribadisce che non rinnega nulla di quanto ha provato e che in amore ci sono cose impossibili da spiegare. "Tu meriti di essere guardato come hai guardato me in questi mesi. Devi bastare per quello che sei. Occuperai comunque un posto speciale per me".



Il corteggiatore lascia la stanza amareggiato e una volta davanti ai parenti commenta: "Chi ci rimette è solo lei".