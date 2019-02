"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", Teresa incontra Giulia De Lellis per la scelta del vestito

La fatidica scelta è sempre più vicina. Teresa incontra Giulia De Lellis e le due si scambiano un abbraccio affettuoso. L'influencer tuttavia è lì per un compito molto importante: ha infatti provveduto a selezionare degli abiti adatti per la serata al castello.Teresa ne sceglie uno senza troppe difficoltà ed è al settimo cielo, tanto da complimentarsi con Giulia per aver azzeccato il vestito dei suoi sogni - che ovviamente non viene mostrato, in attesa di sfoggiarlo al momento giusto.



Nonostante la storia con Andrea Damante, conquistato proprio a "Uomini e Donne", sia finita e l'abbia fatta molto soffrire (assieme ai suoi fan), Giulia si sente a casa nel programma. Per questo ha accolto ben volentieri il proprio compito di "fata madrina" nei confronti di Teresa.