"Uomini e Donne", Alessio litiga con Angela e lascia lo studio

La stagione di "Uomini e Donne" è ormai prossima alla conclusione e Angela Nasti, una delle grandi protagoniste di questi mesi, è ancora indecisa chi tra Alessio Campoli e Luca Daffrè sarà la sua scelta.



Alessio, che fin dall'inizio ha dichiarato di voler conoscere la tronista, con il tempo e i suoi modi schietti e simpatici è riuscito a fare breccia nel cuore di Angela ma più la decisione da prendere si avvicina, più lui inizia a nutrire dubbi sul reale interesse della tronista nei suoi confronti.



A scatenare la discussione non è stato un maggiore interesse nei confronti del rivale ma, nello specifico, il fatto che dopo un'accesa discussione con quest'ultimo e la promessa di non interessarsene più, Angela sia andata proprio a casa di Luca. Un'esterna durante la quale i due si sarebbero anche baciati.



Per Alessio è la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso. Dopo aver sbottato, si alza e lascia lo studio.