"Uomini e Donne", è pioggia di petali rossi per Giulia e Manuel

Si sono baciati sotto una pioggia di petali rossi. Sono Giulia e Manuel che, finalmente, potranno iniziare la loro storia d'amore lontano dalle telecamere di "Uomini e Donne".



La tronista, però, ha prima detto a Giulio che non è la sua scelta. "Quando tornavo a casa sapevo che tu eri felice - ha spiegato la ragazza al corteggiatore rifiutato - ma io non lo ero". Per questo motivo Giulia ha scelto Manuel nonostante il suo carattere molto introverso, ma che invece le ha trasmesso molto in termini di sentimenti. "Da te ho imaparato tante cose", ha confidato la tronista alla sua scelta.



Manuel non ha retto l'emozione per la bella notizia e si è commosso fino a quando Giulia non l'ha baciato. In studio, a sostenere la bella tronista i suoi compagni di trono che, nelle puntate precedenti, hanno scelto le loro metà. "Maria devo ringraziare anche te - ha detto Giulia - sei stata come un'amica, una mamma e mi hai donato una grande botta di autostima", ha concluso la tronista.