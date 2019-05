"Uomini e Donne", Klaudia non è la scelta di Andrea Zelletta

Probabilmente non poteva esserci una conclusione diversa per il percorso di Andrea Zelletta: il tronista pugliese di "Uomini e Donne" ha preso una decisione prevedibile, considerato che per Natalia Paragoni aveva perso la testa già quando lei corteggiava Ivan Gonzalez, ma non significa che il suo addio alla corteggiatrice Klaudia Poznańska sia stato semplice o privo di empatia.



"Porterò sempre con me il nostro percorso, ma sentendo il mio cuore ho capito che non mi è scattata la scintilla nei tuoi confronti", le confessa dopo averla fatta accomodare sulla sedia rossa. Lacrime amare per Klaudia, che lo ha comunque ringraziato per le belle emozioni vissute assieme e ha ammesso di volergli comunque molto bene.