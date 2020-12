Elisa De Panicis aggira le norme anticovid: il party in hotel con gli amici scatena la polemica

Elisa De Panicis , ex gieffina e influencer da un milione di follower, ha compiuto 28 anni e non ha rinunciato ai festeggiamenti in grande stile. Nonostante le norme anticovid vietino party e assembramenti, lei ha deciso di celebrare il gran giorno insieme agli amici in un lussuoso hotel di Milano. Champagne a fiumi, una lunga tavolata e nessuna mascherina: le immagini che ha postato sui social hanno scatenato la polemica.

Le norme imposte dal Governo per contrastare il covid parlano chiaro: coprifuoco, divieto di assembramenti, distanziamento, chiusura dei ristoranti. Prenotando una camera in hotel è però possibile cenare nel ristorante: è questa la "tecnica" usata da Elisa per poter avere un party da sogno senza violare le regole. Abitino bianco con pizzo e paillettes, tacchi alti e makeup perfetto: la De Panicis era una party girl perfetta.

A brindare con Elisa c'erano, tra gli altri, anche le sue amiche Mila Suarez, Carla Cruz ed Elena Gusmeroli con le quali ha posato per una foto ricordo, l'una accanto all'altra (a molto meno di un metro di distanza) sul divano dell'hotel. Le immagini della festa hanno scatenato le ire dei follower, indignati per la mancanza di attenzione e di rispetto durante un momento così delicato.

"Ragazzi, vivere in hotel, quindi dormire in un albergo non è un reato, è lecito. Ovviamente la cena era nel ristorante dell'hotel. Ogni persona partecipante aveva ovviamente una stanza pagata." si è è difesa la De Panicis sui social. "Abbiamo rispettato le regole: eravamo in otto su due tavoli separati, all’ultimo si è aggiunto qualcuno. Avevamo fatto tutti il tampone per il Covid, ci spiace se abbiamo passato un messaggio sbagliato", ha fatto eco la Suarez.

Elisa non è l'unica influencer ad aver trovato la scappatoia per poter festeggiare nonostante il coprifuoco. Una settimana prima anche Chiara Biasi e Gilda Ambrosio avevano prenotato una stanza in celebri e lussuosi hotel milanesi, in modo da poetr celebrare in grande stile il loro compleanno.

