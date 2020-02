Bufera sulla De Panicis: scherza sul coronavirus e il web insorge

Aveva messo le mani avanti, ma non è servito a nulla. Le frasi infelici di Elisa De Panicis sul coronavirus e la discrepanza tra nord e sud l'hanno fatta finire per nell'ennesima volta al centro di una bufera. “Lo so che adesso tante persone inizieranno a scrivermi delle cose tipo super cattivissime in privato sui messaggi - ha premesso su Instagram - Però per una volta il sud ha vinto contro il nord". Apriti cielo. Il web è insorto e l'influencer che ha recentemente parteciapato al "Grande Fratello Vip" ha chiesto scusa.

"Perché quelli del nord non possono scendere - spiegava - Per una volta tutti i milanesi, i lombardi e i veneti hanno bisogno di andare al sud e non possono farlo. Questa per me è la cosa più bella del Coronavirus. Che dire? Finalmente. Per una volta ragazzi ce l’abbiamo fatta".

Subito dopo però è stata "costretta" a chiedere scusa. E ha cambiato versione: "Sono stata travisata e chiedo scusa".

