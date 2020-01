Elisa De Panicis innamorata del milanista Theo Hernandez

La prima eliminata del “Grande Fratello Vip” si consola tra le braccia di Theo Hernandez, giovane terzino del Milan. Nata nell'hinterland milanese, diventata famosa in Spagna, Elisa De Panicis fa la modella e la influencer ed è stata eliminata nella quarta edizione del reality. Ha partecipato a “Supervivientes” (l'isola dei famosi spagnola), a “Mujeres y Hombres” (Uomini e donne nella versione spagnola), è stata a “Uomini e Donne” con Maria De Filippi. Durante l'ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato lo scoop in diretta: “Il cuore di Elisa batte per un terzino del Milan, Hernandez!”. Lei emozionata e felice ha replicato: “Oh noooo, Alfonso, nooo, non dovevi dirlo!”.