“Grande Fratello Vip”, Elisa De Panicis è la prima eliminata

Elisa De Panicis è stata eliminata dal “Grande Fratello Vip”: il pubblico ha deciso di premiare Andrea Montovoli . L’influencer deve subito lasciare la Casa e varcare così la famosa porta rossa. La modella ha partecipato come corteggiatrice a “Uomini e Donne”, ma la sua carriera si è svolta per lo più in Spagna dove ha partecipato a “Supervivientes”, versione locale de “L’Isola dei Famosi”.