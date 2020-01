“GF Vip”, Elisa accusa Denver: “Prima di entrare aveva detto che sarebbe stato interessante avere una storia con me”

Al “Grande Fratello Vip” Elisa e Denver arrivano ad un confronto molto acceso. Nel precedente serale i due avevano smentito di aver avuto una relazione e lui sottolinea: “Per me non ci sono problemi con lei, non ho nulla da nascondere ma non c’è mai stato un coinvolgimento profondo, ci siamo visti qualche volta”. Elisa, però, sembra rimanerci male nel sentire queste parole e ammette: “Quello che mi ha fatto confondere è stato il fatto che lui prima di entrare nella Casa mi aveva detto che non voleva portare i sentimenti, ma aveva detto anche che sarebbe stato interessante fare una storia con me”. Una confessione che fa subito arrabbiare Alfonso Signorini, il quale sottolinea: “Che ci si metta d’accordo prima di entrare al Grande Fratello è davvero assurdo, credo che dovrete parlare ancora molto”