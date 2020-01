"Grande Fratello Vip", Elisa furiosa con Denver: "Per me lui è un fastidio"

In attesa della terza puntata, in onda mercoledì sera in prima serata su Canale 5, nella casa del "Grande Fratello Vip 4", aleggia un po' di nervosismo. In particolare per Elisa. Tutta colpa di un gioco in cui la ragazza ha dato del presuntuoso a Denver, con cui ha avuto una storia in passato. Ne è seguito un confronto tra i due che invece di rasserenare gli animi ha scaldato ulteriormente quelli della De Panicis, che si sfoga poi con la Di Benedetto. ​​​​