La fidanzata di Andrea Denver in esclusiva a "Chi": "La proposte hot a Elisa? Voglio affrontarlo"

Dentro la Casa del " Grande Fratello Vip " Andrea Denever ha trovato il suo vecchio flirt Elisa De Panicis, ma ad aspettarlo fuori c'è la fidanzata Anna Wolf. La modella, in esclusiva a "Chi", ha raccontato: "Magari le ha chiesto di andare da lui in albergo, ma era in amicizia. Io mi fido ancora di lui, Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole, però ho bisogno di affrontarlo"

LE PROPOSTE AD ELISA - "Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici. Anche se questa storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli delle domande". Così Anna Wolf, modella da due anni legata al concorrente del "Grande Fratello Vip" Andrea Denver, ha chiarito la sua posizione in una intervista esclusiva con il settimanale "Chi" (in edicola da mercoledì 29 gennaio). Una risposta alle dichiarazioni di Elisa De Panicis (ex concorrente del reality ed ex di Denver), che ha affermato di aver ricevuto proposte e inviti in hotel da Andrea.

ANNA: "MI FIDO DI ANDREA" - Anna, americana, vive a New York e gira il mondo per fare sfilate. Il suo cuore è legato a Denver, nonostante la distanza che spesso li separa. "Andrea e io stiamo insieme da due anni. Ci siamo incontrati a un evento a Miami, ci hanno presentati alcuni amici comuni. La sera seguente il nostro incontro, lui mi ha chiesto di uscire, ho accettato e siamo andati a cena insieme. Quella sera è nata la nostra storia. Io amo Andrea e quindi potenzialmente potrei vedere un futuro insieme. Certo, dopo gli ultimi avvenimenti... Ma mi fido di lui. Almeno credo".

ELISA: "LUI VUOLE LA MODELLINA CHE NON CREA PROBLEMI" - "Chi" ha contattato anche Elisa De Panicis, che però conferma la sua versione: "Ho conosciuto Anna. Peccato che quella sera poi lui sia venuto via con me salutandola con un pizzicotto sulla guancia. Lui cerca la modellina che non gli crei problemi e acconsenta a tutto, poi chiede alle altre, a me, di raggiungerlo in hotel!".

