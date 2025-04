Stefano De Martino in versione papà… bis con Santiago e Luna Marì

Un pomeriggio al parco con Stefano De Martino. I paparazzi del settimanale “Chi” hanno sorpreso il conduttore televisivo in un momento di relax con Santiago. In versione sportiva con tshirt e calzoncini neri, sneakers e occhiali da sole, De Martino si gode il sole e il divertimento con il figlio. Incontrano Patrizia Griffini con Luna Marì e rimangono in compagnia tra altalene e autoscontri. I due fratelli sono molto legati e Stefano mostra subito grande affiatamento anche con la secondogenita di Belen, che la conduttrice ha avuto da Antonino Spinalbese. Con Spinalbese, che ora partecipa a The Couple, De Martino è in ottimi rapporti. E anche con la sua ex si coordina a meraviglia per la gestione di Santiago.