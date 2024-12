Belen Rodriguez nuda, gli scatti sexy nella vasca da bagno

E’ un periodo difficile per Belen Rodriguez: dopo la separazione ufficiale da Stefano De Martino, è single e alle prese con il suo lavoro di mamma e di figlia. Nei giorni scorsi il padre Gustavo è rimasto ustionato in un incendio in un capannone a Gallarate. Belen prima ha scelto il silenzio social, poi ha mandato un messaggio per il genitore in ospedale: “Lui è la mia forza”. Ora torna a rispondere a chi le domanda come siano ora le condizioni di salute di Gustavo: “Sta meglio, momento difficile ma l’amore della famiglia ti salva”. Infatti, anche la sorella Cecilia Rodriguez (che insieme al marito Ignazio Moser ha postato la foto del braccialetto in clinica per la fecondazione assistita) aveva scritto: “Forza papà”.