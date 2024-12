Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto di condividere con i fan il loro percorso per diventare genitori. In moltissimi replicano con cuoricini rossi e tanti ricordano la loro esperienza: “Un percorso duro, lungo, ricco di emozioni ma che spesso porta al raggiungimento di un grande sogno” scrive una, “Conosco quel braccialetto… ci ha permesso di realizzare il nostro grande sogno… non potevate scegliere di meglio” aggiunge un’altra. E ancora: “In bocca al lupo a te e a tutte le donne, anzi a tutte le coppie che hanno lo stesso sogno… E che il Natale ci faccia uno splendido dono” si augura una terza. “Quello non è solo un braccialetto ma il segno di una lotta spesso invisibile che ogni giorno combattono tante coppie. È un segno di speranza, di attese infinite e di risposte che spesso non arrivano. Quello è il braccialetto che mi ha accompagnato nel giorno in cui per la prima volta quel puntino luminoso ed io ci siamo incontrate e che ora stringo fra le mie braccia grata per l'enorme regalo che la scienza può donare” è la testimonianza di un’altra mamma.