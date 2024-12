Gallarate (Varese), scoppia incendio in un capannone: gravemente ustionato il padre di Belen Rodriguez

Un incendio è scoppiato in uno stabile industriale di Gallarate (Varese). Si tratta di un capannone che ospita diversi depositi. Nel rogo, divampato per cause accidentali, è rimasto gravemente ferito Gustavo Rodriguez, il padre di Belen. L'uomo, che ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate, quindi trasferito nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e un'ambulanza della Croce rossa insieme a un'automedica.