Gustavo Rodriguez, padre di Belen, Cecilia e Jeremias resta ricoverato in ospedale in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. “Forza papà” con questo messaggio social Cecilia si rivolge al genitore vittima di un incendio avvenuto in un capannone di Gallarate giovedì mattina. Trasportato in codice rosso, Gustavo ha riportato ustioni sul 10% del corpo, su volto e braccia, ma per fortuna non sono coinvolti organi vitali.