Dopo giorni di silenzio social Belen Rodriguez riappare nelle storie. Per lavoro pubblica alcuni video in cui compare seria e professionale, poi mostra altri piccoli frammenti di vita quotidiana, ma si percepisce chiaramente il distacco della showgirl: è tesa e preoccupata ma onora i suoi impegni mentre nei suoi pensieri c’è il padre ricoverato. La madre Veronica Cozzani invece dedica un post al marito. Accanto alla foto di famiglia in cui sono ritratti Gustavo Rodriguez con Veronica, Belen, Cecilia e Jeremias in un momento di festa e felicità, scrive: “Tutti per uno, uno per tutti! So che starai bene! Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile! Sono una carezza per l’anima!”. Belen replica con il suo augurio: “Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica!”.