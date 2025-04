Secondo il settimanale “Diva e donna” nella vita di Belen Rodriguez ci sarebbe un misterioso cavaliere. Eppure, di recente intervistata in tv la Rodriguez ha ribadito di essere single, nonostante ultimamente si sia riavvicinata molto al suo ex Antonino Spinalbese con cui spesso viene paparazzata insieme a Luna Marì al parco. “Oggi vorrei incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva ed è incapace di comprendere che soffro anch’io” ha detto Belen. A chi si riferiva? Avrà trovato l’uomo giusto?