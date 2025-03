Michelle Hunziker sul ruolo di suocera: "Cerco di non essere invadente"

Per la conduttrice di "Striscia la Notizia" in famiglia è importante imparare a chiedere aiuto nel momento del bisogno. "Certe volte loro si aspettano che io comprenda ma non si può vivere di desideri inespressi", dice Hunziker che come suocera, al pari dell'ex marito Eros Ramazzotti, preferisce stare sempre "un passo indietro".