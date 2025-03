A "Striscia la notizia" tornano Michelle Hunziker e Gerry Scotti

Per Gerry Scotti, che ha debuttato dietro al bancone più famoso d’Italia nel 1996, le puntate totali condotte sono 632: "In questo clima di complottenza l’unica certezza che ci rimane è sedersi dietro il bancone di Striscia. Farlo in compagnia di Michelle aggiunge quel sano piacere di connivenza, ormai trentennale. Certo non provoca inappetenza!".