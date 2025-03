Gerry Scotti cade dalle scale: il ritorno col botto a "Striscia la notizia"

Non è la prima volta che Gerry Scotti cade nello studio di "Striscia la notizia". L'altra sua caduta memorabile è di qualche anno fa, quando sfondò il bancone del tg satirico dopo esser saltato giù dal piano superiore. Era il primo marzo del 1999, infatti, quando il conduttore distrusse la scrivania che all'epoca condivideva con Gene Gnocchi. In quell'occasione, però, la caduta sembrò reale: "Ma come hai fatto? - si chiedeva Gnocchi stupito -, l'hai fatto due minuti fa e non è successo niente". Anni dopo, Scotti ha rivelato a proposito di quella caduta: "Sapevo che c'era una sorpresa. Sapevo… non che mi sarebbe successo qualcosa, ma che sarebbe successo qualcosa", ha raccontato Gerry Scotti in un video postato il 12 aprile 2023 sul suo profilo Instagram. "Alla sera fu sostituito il bancone in legno con il bancone di polistirolo dipinto, uguale. Praticamente non se ne sarebbe accorto nemmeno il papà del bancone". Un filmato che diventò negli anni successivi un meme: oggi, le nuove generazioni, ne hanno uno nuovo da condividere sui social.