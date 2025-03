Mercoledì 26 e domenica 30 marzo, in prima serata su Canale 5, doppio appuntamento con "Lo Show dei Record". Tra i record proposti mercoledì, Gerry Scotti accoglierà in studio, dall’India, Jyoti Amge e, dalla Turchia, Rumeysa Gelgi, rispettivamente la donna più bassa e quella più alta del mondo. Inoltre, il pubblico rimmarrà con il fiato sospeso per la temeraria prova dell’irresistibile gruppo dei Bir Khalsa: un concorrente bendato tenterà di tagliare a metà, con una motosega, il maggior numero di mele tenute in bocca da due compagni di squadra.