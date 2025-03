"Lo show dei record", il robot a quattro zampe che si comporta come un cagnolino

Gerry Scotti, nel presentarlo, ha mostrato alcune delle sue funzionalità: Go2, infatti, è in grado di eseguire i classici comandi che si danno ai cani, come stare seduto, sdraiarsi a terra o dare la zampa. Tuttavia, il robot è in grado di fare anche di più: infatti, è stato in grado di "disegnare" un cuore con le sue "zampe meccaniche". Duke Huang, che ha progettato questo modello, ha raccontato alcuni particolari sul cane robot: "Era un progetto universitario e ora cerchiamo di venderlo alle aziende per migliorare la vita delle persone - ha spiegato -. Nel 2050 l'intelligenza artificiale adattati ai robot ci permetterà di andare in vacanza lasciando a casa i robot che terranno la casa pulita e al sicuro".