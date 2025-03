"Lo Show dei Record", Lalit Patidar è l'uomo con più peli sul viso al mondo

"Quando andavo a scuola i mie compagni erano spaventati poi con l'aiuto delle maestre siamo riusciti a far capire loro che non ero diverso - ha proseguito Lalit Patidar - La famiglia mi ha aiutato moltissimo, non mi hanno mai fatto sentire diverso dai miei fratelli o dagli altri. In india c'è una divinità ricoperta di peli che si chiama Hanuman e spesso sono stato associato a questa figura".