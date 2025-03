Torna "Lo show dei record" condotto da Gerry Scotti

Mercoledì 5 marzo, in prima serata su Canale 5, torna “Lo Show dei Record”, il programma dei primati del Guinness World Records, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. A condurre lo show più spettacolare della tv, diventato un classico per tutta la famiglia, sarà per la sesta volta, Gerry Scotti. Ogni settimana, personaggi di ogni età e provenienti da tutto il mondo sfideranno i propri limiti per conquistare un posto nel Guinness World Records 2025.