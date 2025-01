Grande successo per la nuova edizione de "La Ruota della Fortuna"

Rispetto alla versione in onda a maggio, nell'edizione autunnale la gara è stata resa ancora più avvincente grazie al "Jolly Gerry”. Il concorrente che riesce ad aggiudicarselo può usarlo come immunità nei primi tre round regolari, sul "Passamano", sul "Bancarotta" o in caso di errore, così da poter continuare a giocare. Al termine di tutte le manches di gioco, il concorrente che ottiene il montepremi più alto accede alla ruota finale dove ha la possibilità di aggiudicarsi un'automobile.