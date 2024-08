Gerry Scotti in vacanza con la sua Virginia è davvero un nonno felice

Ultimi giorni di vacanza per Gerry Scotti prima di tornare al lavoro, in una stagione che lo vedrà protagonista su più fronti come ci ha abituato da anni. Ma intanto lo "zio Gerry" si gode ancora un po' di relax calandosi alla perfezione nei panni di "nonno Gerry", come si può vedere in una foto che il conduttore ha condiviso su Instagram in cui gioca felice in piscina con la sua nipotina Virginia. "I Love You Baby" è il commento a corredo dello scatto, a sottolineare una volta di più come Gerry sia pazzo della primogenita di tre anni e mezzo di suo figlio Edoardo e della compagna Ginevra Piola.