Il ritorno de "La Ruota della Fortuna", l'omaggio di Gerry Scotti a Mike Bongiorno

Il programma debutta negli Stati Uniti nel 1975 con il nome di "Wheel Of Fortune", per raggiungere in poco tempo un incredibile successo: sarà infatti trasmesso in circa 60 Paesi. Attualmente è in onda in Danimarca, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.



In Italia il debutto risale al 1987 su Odeon Tv, con la conduzione di Augusto Mondelli, in arte Casti. Due anni più tardi viene affidato per la prima volta a Mike Bongiorno, per occupare la fascia preserale della domenica di Canale 5. Bisognerà quindi aspettare il 1991 per vederlo in onda quotidianamente, diventando così il primo game a passare la linea al neonato Tg5.



Dal 1996 al 2003 il programma si sposta su Rete 4, e oltre al consueto appuntamento, vengono organizzate puntate speciali e spin-off: come, ad esempio, "La Ruota d'Oro" e "La Ruota Mundial". Diverse showgirl hanno affianco Mike Bongiorno nel corso della trasmissione, che si è rivelata un trampolino di lancio per la carriera di ognuna di loro: Paola Barale, Antonella Elia o Miriana Trevisan. Anche tra i concorrenti non sono mancati futuri volti noti, come Adriana Volpe, che partecipò al gioco nel 1992 o a un giovanissimo Matteo Renzi, diventato campione per quattro puntate nel 1994.

Da dicembre 2007 a giugno 2009, infine, il format è tornato in onda, su Italia1, con Enrico Papi e la partecipazione di Victoria Silvstedt.



Nel nuovo format italiano, fatto da ritmi sostenuti e momenti di suspense, sono state rispolverate le frasi iconiche come Gira la ruota o Compro una vocale, oltre a tutti gli elementi fondamentali che hanno contribuito al successo del game-show.