"La Ruota della Fortuna", nel 1994 Matteo Renzi partecipava come concorrente 

Nel 1994 un giovanissimo Matteo Renzi partecipava a "La Ruota della Fortuna" come concorrente. All'epoca 19enne l'attuale leader di Italia Viva si presentava come un giovane boy scout impegnato nel sociale. Allo storico conduttore della trasmissione, Mike Bongiorno, Matteo Renzi raccontava di un viaggio in Croazia, precisamente a Spalato, doveva aveva contribuito a portare alcuni aiuti umanitari. Il giovane era riuscito a battere il campione in gara e, dopo aver vinto per ben cinque puntate, riuscì a portarsi a casa 48 milioni di vecchie lire.

Con 3501 puntate trasmesse, dal 1989 al 2009, "La Ruota della Fortuna" si è affermato come uno dei quiz più longevi della storia di Mediaset e uno dei pochi insieme a "Ok, il prezzo è giusto!", che è apparso sulle tre reti principali del Biscione. Il programma, ideato da Merv Griffin col titolo "Wheel of Fortune" e battezzato negli Stati Uniti dall'emittente Nbc nel 1975, si contende con "Ok, il prezzo è giusto!" il titolo di quiz televisivo più celebre del mondo, grazie alla sua diffusione in 54 Paesi e a un'audience complessiva stimata in circa 100 milioni di spettatori.

Il 6 maggio alle 18.45 "La Ruota della Fortuna" torna su Canale 5. A condurlo tutti i giorni sarà Gerry Scotti. Il ritorno in televisione dello storico game show lo si deve al centenario della nascita di Mike Bongiorno, nato il 26 maggio 1924. Il popolare conduttore, infatti, guidò il programma sulle reti Mediaset trasformandolo in un cult del piccolo schermo. Tornano, quindi, le iconiche frasi come "Gira la ruota" e "Compro una vocale" e tutti gli elementi fondamentali del gioco a premi che per anni è stato un punto di riferimento per il pubblico di Mediaset. Sarà la Ruota, composta da 24 spicchi colorati, a determinare la sorte dei 3 concorrenti di ogni puntata. Dovranno indovinare, in una serie di manche, le frasi nascoste dal tabellone scoprendo le lettere che le compongono. Al termine di tutti i round il concorrente che avrà ottenuto il montepremi più alto accederà alla ruota finale.