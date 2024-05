"Verissimo", Silvia Toffanin nel nuovo studio de "La Ruota della Fortuna"

Insieme a Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, la conduttrice arriva nella nuova casa dello storico quiz, al via con la nuova edizione da lunedì 6 maggio

Tornano le iconiche frasi "Gira la ruota" e "Compro una vocale". Lunedì 6 maggio, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, torna su Canale 5 il suo quiz più amato: "La Ruota della Fortuna", condotto da Gerry Scotti.

In attesa del debutto, Silvia Toffanin porta in anteprima i telespettatori di "Verissimo" nel nuovo studio della trasmissione. E, con l'aiuto di Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, accetta di mettersi alla prova nelle manche della trasmissione.

In ogni puntata sarà la Ruota, composta da 24 spicchi colorati, a determinare la sorte dei tre concorrenti in gara che - in una serie di prove - dovranno indovinare le frasi nascoste dal tabellone, scoprendo le lettere che le compongono. Tra questi, il concorrente che avrà ottenuto il montepremi più alto accederà alla sfida finale.