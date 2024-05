La nuova edizione de "La Ruota della Fortuna" con Gerry Scotti per i 100 anni di Mike Bongiorno

Basata sul format "Wheel Of Fortune", la trasmissione è uno dei game show più famosi del mondo. E Mike l’ha presentato a partire dal 1989 per quattordici edizioni e un totale di 3.125 puntate. Canale 5 lo mette in onda per tutto il mese di maggio, a partire da lunedì 6, ogni giorno, alle 18:45.

Tgcom24

Il programma ha debuttato negli Stati Uniti nel 1975, sul canale NBC. Da allora è stato trasmesso in circa 60 paesi. Attualmente è in onda in Danimarca, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. "La Ruota della Fortuna", prodotto da RTI e realizzato con Endemol Shine Italy, torna anche in Italia con una nuova versione dal ritmo sostenuto e di grande suspense. Accanto a Gerry Scotti, a gestire il mitico tabellone e a fornire curiosità sugli argomenti trattati sarà Samira Lui.

La "Ruota della Fortuna" per Gerry Scotti Gerry Scotti spiega a proposito "Poi ho voluto al mio fianco Samira Lui nei passaggi tra un argomento e l'altro, mi metterà alla prova facendomi domande sui temi che abbiamo trattato. Insomma, ci saranno dei fuori programma molto divertenti". Il presentatore rivela poi: "La verità è che il mio sogno è sempre stato di essere un concorrente di Mike Buongiorno, da quando ero ragazzino, ma anche da grande, lo confesso. Quindi non voglio conoscere le risposte e cerco di indovinare con i concorrenti". I 100 anni di Mike sono "una cifra che mi fa emozionare: ancora lo vedo lì con il suo humor britannico, la sua eleganza. E' una figura trasversale, che tutti ricordano, anche per assurdo chi non lo ha mai conosciuto come i giovanissimi. Ai casting per partecipare come concorrente ho avuto tantissimi ragazzi di 21 anni, che mi dicevano: me lo ricordo, lo guardavo con mia madre seduto sulle sue ginocchia. Poi oggi con internet le sue battute restano celebri, come le gaffe, che poi non so quanto fossero istintive o calcolate da uomo di spettacolo e tv quale era".

Le regole de "La Ruota della Fortuna" nel 2024 Ogni partita de “La Ruota della Fortuna” ha cinque round regolari nei quali i concorrenti potranno richiedere una consonante o comprare una vocale. Alcuni spicchi saranno contrassegnati da un premio in denaro, altri da premi jolly e altri ancora da penalità, come la “Bancarotta”, e il “Passa”. Nel terzo e quarto round ci saranno anche degli spicchi “speciali”, come quello del “mistero” e quello “express”. Nei cinque round veloci i concorrenti potranno prenotarsi tramite pulsante, senza girare la ruota, e man mano che appariranno le lettere sul tabellone, provare a dare la soluzione. I round veloci saranno a tema: la frase da indovinare potrà essere o su una regione italiana, con i suoi monumenti, bellezze paesaggistiche e particolarità, o su altri temi, riguardanti, ad esempio, la storia, la geografia, etc. Al termine di tutti i round il concorrente che avrà ottenuto il montepremi più alto accederà alla ruota finale. Se il campione, nei 15 secondi a disposizione, riuscirà a indovinare la frase misteriosa potrà aggiudicarsi, tra le varie opzioni, il super premio: un’automobile.

Curiosità sul format nel mondo È uno dei game show più popolari del mondo. Ideato da Merv Griffin, ha debuttato nel 1975, negli Stati Uniti, su NBC. Da allora è stato trasmesso in circa 60 Paesi. Attualmente è in onda in Danimarca, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Nel 1996 il format è stato uno degli sponsor ufficiali dei Giochi Olimpici di Atlanta. Negli Stati Uniti Wheel of Fortune è in onda con la sua 41esima stagione. A maggio 2024 festeggerà le 8mila puntate. Alla guida, dal 1981, c'è Pat Sajak, il presentatore più longevo del format. Dal 1983, al suo fianco c'è Vanna White. Nel 2022, il tabellone è stato aggiornato con un singolo schermo a LED con tecnologia LIDAR (Light, Imagin, Detecting and Ranging). La cornice circostante è dotata di due sensori che attivano lo schermo quando la mano sfiora le caselle. Con oltre 4 milioni di iscritti attivi, The Wheel Watchers Club è il primo sistema di coinvolgimento dei telespettatori nella storia della TV, istituito per premiare gli spettatori. Nel 2011, il format ha vinto il suo primo Daytime Emmy Award, come Outstanding Game Show a pari merito con Jeopardy (Rischiatutto).