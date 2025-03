"Lo show dei record", Holly Murray ricopre il corpo con oltre 74 mila strass

Make up artist britannica, Holly Murray, è una star anche sui social, dove incanta il pubblico con le sue incredibile trasformazioni. La donna ricrea spesso grazie al trucco i look di personaggi di film celebri, come il Grinch, Venom e icone horror come Chucky e Annabelle. Con oltre un milione e mezzo di follower, Holly realizza dei make up davvero incredibili, in grado di incantare il pubblico: i suoi personaggi, infatti, sono immediatamente riconoscibili e il suo trucco è incredibilmente realistico.