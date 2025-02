Belen Rodriguez: "Dopo l'incidente di papà sorridevo per finta"

"Per me ridere è una grande medicina" ha raccontato Belen Rodriguez a TeleSette. "Nei momenti in cui non sono stata bene, nei momenti in cui qualcuno come mio padre ha subito un grave incidente non è semplice riuscirci, ma mi sforzavo a farlo… Cominciavo a sorridere per finta e poi è come se il cervello la prendesse per una risata vera e l’umore tutto d’un tratto cambiava".