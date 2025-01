Il papà di Belen e Cecilia Rodriguez, Gustavo, torna finalmente a casa dopo un mese di ricovero in ospedale per le ustioni riportate in seguito all’incidente in un capannone di Gallarate. Cecilia e la madre Veronica Cozzani hanno postato il video di Gustavo Rodriguez che esce dal Niguarda, mentre Belen ha scritto una dolce dedica al padre: “Sono rimasta in apnea, oggi respiro… Te amo papà”.