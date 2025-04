Belen e Antonino Spinalbese insieme felici al parco con Luna Marì

Hanno bruciato le tappe, ma la passione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si è spenta in fretta. “Mi sono fatto trasportare come sempre dalle emozioni - aveva detto lui - e non mi pento di aver seguito questa strada, che mi ha sempre premiato. La storia con Belen non è mai stata uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. E poi, quando eravamo noi due da soli, non ci mancava niente… Dopo la nascita di nostra figlia c’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare la legge della natura, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un padre migliore anche da solo”.