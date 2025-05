Cecilia Rodriguez incinta, le prime immagini del pancino scoperto

Nelle ultime settimane si rincorrono sempre più insistenti le voci di una lite tra Belen e Cecilia Rodriguez. Le due sorelle, da sempre molto unite, sembrerebbero attraversare un momento di forte tensione. Un indizio? Hanno trascorso la Pasqua separate: Cecilia è andata in Toscana con i genitori, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, e – secondo alcune indiscrezioni – anche con il fratello Jeremias, mentre Belen è rimasta con i figli, forse in compagnia del suo nuovo compagno, Angelo Edoardo Galvano. Ma cosa ci sarebbe dietro questo improvviso allontanamento? All’inizio pareva che il nodo della discordia fosse Ignazio Moser, marito di Cecilia, sul quale Belen avrebbe espresso qualche riserva. Ma di recente si fa strada una seconda opzione secondo cui sarebbe stata la freddezza di Belen nei confronti della sorella incinta a provocare la rottura. In effetti, dopo l’annuncio social di Cecilia e le prime foto con il pancino a vista, Belen non solo non si è espressa ma non ha nemmeno messo un cuoricino.