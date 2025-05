Cecilia Rodriguez, 35 anni, ricordando il suo arrivo in Italia ha ammesso quanto all’inizio fosse difficile essere riconosciuta solo come “la sorella di Belen”: “Mi infastidiva. Avevo bisogno di costruire qualcosa di mio”. Belen è partita dall’Argentina per inseguire il suo sogno e in famiglia hanno sempre rispettato questa decisione: "Abbiamo avuto sempre fiducia in lei. È andata via nel momento in cui ci stavamo incontrando, in cui ho iniziato ad aver veramente bisogno. Sentivo la sua mancanza perché siamo una famiglia molto unita". Poi è stata la volta di Cecilia: "Inizialmente mi sono detta una settimana e poi torno a casa. È stato difficile, ho dovuto imparare un'altra lingua, non volevo costruire un altro mondo, non era la mia intenzione stare qui. Avevo un piede qua e uno in Argentina".