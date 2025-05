Belen Rodriguez torna a infiammare le pagine di gossip! A sorpresa, la showgirl argentina è stata paparazzata più volte negli ultimi giorni in compagnia dell’imprenditore Angelo Edoardo Galvano, con cui sembrava tutto finito da tempo. E invece no: tra i due sembra essere riesplosa la passione e il settimanale “Diva e Donna” li ha fotografati insieme per Milano. Con loro anche la figlia di Belen, Luna Marì che la conduttrice ha avuto dal suo ex Antonino Spinalbese (impegnato ora come concorrente di "The Couple"). Ma intanto si parla anche di lite furiosa con la sorella Cecilia…