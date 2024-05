Belen Rodriguez in bikini, prime foto con Angelo Edoardo

Weekend a Genova per Belen Rodriguez.

L'estate ha fatto il suo anticipato ingresso nelle giornate di Belen Rodriguez, che a 39 anni non ha perso tempo per approfittare dei primi caldi raggi di sole. La showgirl si è lasciata alle spalle la pioggia di Milano per rifugiarsi in Liguria, dove, circondata da amici, ha goduto di un fine settimana all'insegna del bel tempo. Le immagini condivise su Instagram non lasciano dubbi: Belen ha brillantemente superato la prova costume, inaugurando la stagione balneare con tutto il suo sex appeal.