Belen Rodriguez e Angelo Eduardo, ecco il nuovo misterioso amore

Si attende il 30 giugno, data delle nozze di Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser, quando Belen Rodriguez in veste di damigella si spera presenti ufficialmente il nuovo fidanzato, Angelo Eduardo. Dopo settimane di indiscrezioni e segnalazioni da parte dei follower, arrivano le prime foto esclusive in cui si vede il 34enne siciliano insieme alla showgirl e ai figli di lei, Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese.

Chi è il nuovo compagno di Belen, da quanto stanno insieme

Pare che Belen Rodriguez abbia portato Angelo Eduardo a Parigi nel parco divertimenti insieme ai figli e a tutta la famiglia. Nelle foto social non si vede mai il nuovo fidanzato della showgirl ma secondo indiscrezioni i due si sarebbero già regalati più di un fine settimana insieme. Anche qualche giorno fa in Liguria ci sono andati in coppia. Lei posava in reggiseno bella come il sole, dopo un’intossicazione alimentare che l’aveva costretta un giorno a casa.