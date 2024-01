Belen Rodriguez e le foto con la figlia Luna Marì

Belen Rodriguez, 39 anni, fa di tutto per far divertire la sua bimba Luna Marì, 2 anni, avuta dal suo ex Antonino Spinalbese, e in un giardino pubblico a Milano si improvvisa acrobata. La spinge sull’altalena, sale sulle giostre e infine si sdraia per terra davanti alla figlia che la guarda stupita e felice di avere la mamma tutta per sé. Con loro infatti non c’è nessuno. Elio Lorenzoni, con cui Belen ha passato un fine settimana in un resort, da qualche giorno sembra essere sparito dai social della showgirl. Non c’è traccia nei video di Belen e l’ultimo post di coppia risale a fine anno quando i due hanno trascorso una vacanza in Argentina alla scoperta dei luoghi del cuore e dell’infanzia della Rodriguez. Al parco con Belen e Luna Marì non ci sono nemmeno Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez rientrati da poco da Buenos Aires. Mentre la sorella Cecilia è stata impegnata in un tour tra le colline toscane con il fidanzato Ignazio Moser alla ricerca della location perfetta per le loro nozze che si celebreranno a breve.