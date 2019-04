Buon compleanno Santiago! Belen festeggia il figlio

Una torta personalizzata, tanti palloncini colorati e il numero 6 che la fa da protagonista nel salotto di Belen. E' festa in casa Rodriguez per il compleanno di Santiago e la showgirl fa la cuoca provetta per una cena casalinga a tutto gusto e divertimento. “Mi todo” scrive lo zio Jeremias, mentre Cecilia è in America e manda i suoi auguri social al piccolino. “Che tu possa essere sempre questo meraviglioso bambino che sei”.