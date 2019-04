Stefano De Martino rimette la fede e Mara Venier lo stuzzica

Non si parla d'altro che di Stefano De Martino. Il ballerino va ospite nel salotto di Mara Venier e la conduttrice tv lo stuzzica: "Ti sei messo la fede - gli fa notare - zia nota tutto, l'ultima volta non ce l'avevi". Lui sorride imbarazzato, anche se ormai è inutile negare. Anzi proprio il “cognato” Jeremias Rodriguez ufficializza il ritorno con Belen nell'intervista con Silvia Toffanin : “Sono tornati insieme. È una bellissima notizia soprattutto per Santiago”.

“Lui quando si sono separati era molto piccolo ed è sempre stato abituato a non vederli insieme. Non ha mai sofferto di questo, ma oggi che sono di nuovo insieme si vede il cambiamento in meglio” ha detto Jeremias mentre De Martino ride sornione su un altro canale tv. Il ballerino ammette che durante la precedente intervista con la Venier non portava la fede al dito, confermando di fatto il riavvicinamento. “Sa cantare, ballare, recitare, suonare gli strumenti: sa fare tutto”, ha dichiarato la collega di Stefano, Fatima Trotta.