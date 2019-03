Stefano prende Belen per i capelli

Che tra loro il feeling sia alle stelle è sotto gli occhi di tutti, e di certo loro non fanno nulla per nasconderlo. Belen Rodriguez e Stefano De Martino appaiono sempre più affiatati e complici, e tra i due ex coniugi non mancano mai sguardi d'intesa e gesti d'affetto. Il settimanale "Chi" li immortala dal parrucchiere, mentre lui le accarezza dolcemente i capelli e poi la bacia sul collo.

Di un possibile ritorno di fiamma si parla ormai da tempo, senza che ci siano conferme dai diretti interessati. Intanto Belen è stata avvvistata di recente a cena con Bruno Cerella, ma la vicinanza al cestista non le impedisce di mantenere rapporti più che affettuosi con De Martino. Insieme nel salone di bellezza, sembrano molto più che amici: lui non la lascia un momento, le tocca i capelli, poi si china per baciarle il collo... per essere una coppia di ex sembrano più che affiatati!