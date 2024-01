Belen rientra a Milano dopo le vacanze e tira altre frecciatine

La showgirl ha approfittato di qualche giorno dopo Natale per riscoprire la sua terra e far conoscere località e persone care ai suoi amori. Ora dal capoluogo lombardo lancia altre frecciatine ai suoi ex e poi confida ai follower: “Alla ricerca della serenità, quanta strada devo ancora fare! Piano piano si va lontano!”.

Tgcom24

Belen Rodriguez, le coccole alla figlia Luna Marì e a Santiago “Voi, noi, amore” scrive Belen Rodriguez mostrando un video di una serata in casa con i figli. Luna Marì si rotola sulle sue gambe e ripete: “Amore, ti amo tanto”. Santiago sta dormendo sul divano e la sorellina gli scocca dolcemente un bacio senza svegliarlo. E la showgirl coccola la sua secondogenita e nelle storie come didascalia: “Siete la mia forza”. I follower si commuovono e le augurano un buon percorso di risalita dal suo periodo buio.

Frecciatina per Stefano De Martino o Antonino Spinalbese? “Trovatevi qualcuno di intelligente, perché ci saranno giorni in cui il sesso non basterà. Scoprirete quant'è bello parlare, bevendo un bicchiere di vino” scrive Belen Rodriguez nelle storie social e il pensiero va subito agli ex. Che sia l’ennesima frecciatina rivolta alle precedenti relazioni finite male? In questo periodo Belen lancia stoccate sia a Stefano De Martino che ad Antonino Spinalbese. Da quando ha deciso di voltare pagina, non ha più paura e con la mano di Elio Lorenzoni cammina decisa senza risparmiare risposte.



Stefano De Martino: “Non sono un macellaio” Dopo il putiferio scatenato da Belen Rodriguez sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, arriva anche la risposta del conduttore. Belen aveva detto a un follower che chiedeva informazioni sulla storia tra il suo ex e la conduttrice bionda e la Rodriguez aveva replicato decisa: “Confermo”. La reazione dei diretti interessati è stata quella di non pronunciarsi. Il silenzio non è bastato e De Martino raggiunto da Striscia la Notizia per la consegna di un tapiro in merito, ha detto: “La gente vuole il sangue ma io non sono un macellaio”.