Belen Rodriguez: “Ero alla frutta, adesso mi voglio bene”

Un nuovo anno all’insegna dell’amore e della felicità si apre per Belen Rodriguez che dalla vacanza in Argentina non smette di mandare messaggi ai follower.

Tgcom24

Belen torna sulla malattia e racconta come si è rialzata dopo la clinica. Ecco cosa le è successo e che problemi ha avuto Belen Rodriguez ha voltato pagina. Dalla sua terra natale circondata dall’affetto della sua famiglia è bella, spensierata e felice. Ripensando alle difficoltà attraversate alcuni mesi fa scrive: “Sono caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza. Quindi ti dico viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori”. Aveva sofferto di depressione ed era stata costretta a un ricovero in clinica per farsi aiutare contro questa subdola malattia. Poi la risalita. Una trasformazione profonda, quella che si vive quando si affronta una crisi e si ritrova la voglia di andare avanti, scoprendo un nuovo modo di essere, non più o meno valido di prima, ma sicuramente più resiliente, capace di apprezzare ciò che davvero importa e di coglierlo al momento giusto.

Belen Rodriguez e Elio, l'intervista della domenica a Mara Venier, l'amore dopo la caduta. Chi è Elio Lorenzoni e che lavoro fa Per la nuova Belen Rodriguez il rinnovamento è stato anche sentimentale, con Elio Lorenzoni, come rivelato a inizio dicembre in un’intervista a Mara Venier: “Era così gentile e io non associavo l'amore alla gentilezza. Oggi ho una persona gentile al mio fianco, ha fatto per me quello che nessun altro ha mai fatto. Mi ha sostenuto in un periodo in cui non era facile stare con me”. Belen e Elio stanno vivendo la loro favola d’amore e in Argentina lei ha fatto conoscere a lui le sue origini e il suo mondo. Elio Lorenzoni ha conseguito la laurea in Economia e gestione delle imprese presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E’ appassionato di golf e di E-bike: due interessi che lo hanno portato a fondare due società nel settore dei trasporti.