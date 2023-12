Belen Rodriguez shock: "Non mangiavo più, 20 giorni in clinica per depressione"

"Non conoscevo la depressione . Mi chiedevo com'è possibile che una persona riesca a cancellarsi. Quando arriva, arriva. Ho iniziato a non respirare più, sono arrivata a pesare 49 chili, non mangiavo più , non volevo più aprire la luce, ma ho deciso di combattere. Sono stata in clinica per 20 giorni ", è la rivelazione shock della showgirl che sottolinea: "Sono caduta in basso che più in basso non si poteva. E' stato l'amore che mi ha fatto crollare, l'ultima volta con Stefano De Martino non è neppure iniziata". La salvezza? Con Elio Lorenzoni (con il quale progetta il matrimonio), la famiglia . "Avere una famiglia così unita è un'ancora di salvezza, perché cadiamo tutti e se non ci fossero stati loro sarebbe stato complicato".

La depressione "Sono finita in una bella clinica per 20 giorni, con gli psicologi. E' stato un percorso, non riuscivo più ad aumentare di peso, mi sono guardata ed ho detto: 'stai morendo'. Mi sono tirata su le maniche". E' una Belen Rodriguez inedita quella che si racconta, in una lunga intervista a cuore aperto, dove si commuove. "La depressione è venuta a bussare alla mia porta. E' stato l'anno più difficile della mia vita, non lo avrei mai messo in conto, non lo avrei mai messo in conto", ha raccontato a Domenica in.

"Ero in apnea completa, ho perso peso, sono arrivata a 49 chili, non mangiavo più, non volevo vedere la luce, ma ho deciso di combattere. Non è stato semplice, tanti pianti e delusioni, ma la luce piano piano è tornata", ricorda.

"Sto imparando a perdonarmi perché non mi sono voluta bene", ammette ancora.

Stefano De Martino e i tradimenti "Lui lavorava a Napoli, lui non ha saputo aiutarmi, non ha saputo essere marito, non c'era il matrimonio. Se ti vedo cadere, ti tengo la mano, mi rialzo. Ma non ama o non ha amato me. L'amore per me è un'altra cosa", dice Belen.



"Sono caduta in basso che più in basso non si poteva. E' stato l'amore che mi ha fatto crollare: l'ultima volta con Stefano De Martino non è neppure iniziata, non ha saputo essere un marito, perché non mi ha amato. L'ho lasciato con una lettera", rivela.

E fa anche riferimento ai tradimenti... "Non è finita per un tradimento, è iniziata con un tradimento; ho contatto anche quelle signorine, sono state carine, hanno ammesso subito tutto, una decina, sono arrivata a dodici".

Il nuovo compagno Belen dice di aver trovato un nuovo compagno che la aiuta e le è accanto: "Ho chiesto scusa a lui e alla mia famiglia, mi spiace. A casa sono sempre stata un pilastro importante e nessuno si aspettava di vedermi crollare così".

L'imprenditore Elio Lorenzoni, ora al suo fianco, "è una delle persone più eleganti e rispettose che abbia mai conosciuto". E' stato un amico per dodici anni. "Quando siamo partiti in viaggio per le Maldive gli ho domandato: 'Ma ti sei portato l'anello? Mi chiederai di sposarmi?'. Lui mi ha risposto che voleva aspettare che fossi divorziata e non lo sono ancora. Poi quando siamo arrivati a Dubai è andato a comprare l'anello e me lo ha chiesto". E qui gli occhi di Belen diventano lucidi. Ha svelato, infatti, per la prima volta di quando ha toccato il fondo e si è rialzata ed ora pensa al matrimonio con il nuovo compagno.

