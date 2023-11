Belen Rodriguez sposerà Elio Lorenzoni.

Lo ripete sui social per convincere i follower e ancora di più se stessa. Non bastava l’anello accompagnato dalla scritta “Sì” per lasciare intendere che una proposta di matrimonio c’è già stata e che lei ha risposto entusiasta. Non bastavano le continue immagini di Elio, l’uomo della sua vita, quello che conosceva da tanti anni ma che ora ha riscoperto come fidanzato perfetto. Ora spunta anche la mamma di Lorenzoni abbracciata alla showgirl in giardino.